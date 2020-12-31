Финляндия разгромила Словакию на МЧМ-2021

В матче молодежного чемпионата мира по хоккею-2021 в Эдмонтоне сборная Финляндии победила Словакию — 6:0.

У финнов — три победы в трех матчах на турнире и 9 очков, столько же у Канады. Два лидера группы A сыграют в новогоднюю ночь по московскому времени.

Словаки набрали 4 очка в 4 матчах. В этой же пятерке у Германии — 2 очка (3 игры), у Швейцарии — 0 (3).

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Финляндия — Словакия — 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Голы: Лунделл — 3 (Симонтайвал, Хирвонен), 8:57 — 1:0. Ниемеля — 2 (Лунделл), 26:09 — 2:0. Симонтайвал — 2 (Лунделл, Ниемеля), 28:35 — 3:0. Хатакка — 1 (Хирвонен), 46:10 — 4:0. Хелениус — 1 (Корхонен, Петман), 47:27 — 5:0. Хелениус — 2 (Корхонен), 53:49 — 6:0.

Вратари: Пииройнен — Главай.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 50 (14+22+14) — 12 (6+2+4).

Судьи: Блоск, Май.

30 декабря. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».