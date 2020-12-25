МЧМ-2021 по хоккею: календарь матчей, формат турнира и схема плей-офф

25 декабря в Эдмонтоне стартует молодежный чемпионат мира-2021 по хоккею.

Матчи МЧМ-2021 принимает Roger Place. Все игры будут проходить без зрителей из-за ограничений по коронавирусу в Канаде.

Группы МЧМ-2021

На групповом этапе 10 команд разделены на две подгруппы и проведут круговой турнир. В группе А сыграют Канада, Финляндия, Германия, Словакия и Швейцария, в группе В — Россия, США, Швеция, Чехия и Австрия.

За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в овертайме или в серии буллитов — 2. За поражение в овертайме или в серии буллитов — 1, за поражение в основное время — 0.

Плей-офф

По четыре сильнейшие команды каждой пятерки выйдут в плей-офф. Пары четвертьфинала формируются так: лучшие сборные из каждой группы сыграют против четвертых команды из другой группы, а вторые — против третьих.

У плей-офф нет фиксированной сетки. Перед полуфиналами происходит посев четырех оставшихся сборных по следующим показателям на групповом этапе: 1) место в группе, 2) очки, 3) разница шайб, 4) голы, 5) посев перед турниром. Команда с первым посевом сыграет против команды с четверым, вторая — с третьей.

Победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие — в матче за третье место.

Овертайм и буллиты

В случае ничьей в основное время матча все овертаймы на турнире проводятся в формате «три на три». На групповом этапе их длительность — 5 минут, во всех матчах плей-офф, кроме финала, — 10. Дополнительное время в финале — 20 минут, причем число овертаймов не ограничено одним, матч кончается только после золотого гола. Во всех остальных играх в случае ничьей после дополнительного времени проводится серия послематчевых бросков (буллитов), от каждой команды их исполняют по пять хоккеистов.

Календарь матчей России на МЧМ-2021.

Российская команда проведет первый матч рано утром 26 декабря по московскому времени против США. Также команда под руководством Игоря Ларионова на групповом этапе 28 декабря сыграет с Чехией, 30 декабря — с Австрией, 31 декабря — со Швецией. Начало всех матчей — в 5:30 по московскому времени.

Четвертьфиналы состоятся 2?3 января, полуфиналы — 5 января. Финал и матч за 3-е место МЧМ пройдет 6 января (начало решающего матча — 5.30 по московскому времени).

Где смотреть

Матчи России в группе и плей-офф МЧМ-2021 показывает Первый канал. Трансляции игр в прямом эфир можно смотреть на ТВ, сайте и YouTube-канале.

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр сборной России.

Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.