МЧМ-2021 по хоккею: календарь матчей, формат турнира и схема плей-офф
Матчи МЧМ-2021 принимает Roger Place. Все игры будут проходить без зрителей из-за ограничений по коронавирусу в Канаде.
Группы МЧМ-2021
На групповом этапе 10 команд разделены на две подгруппы и проведут круговой турнир. В группе А сыграют Канада, Финляндия, Германия, Словакия и Швейцария, в группе В — Россия, США, Швеция, Чехия и Австрия.
За победу в основное время начисляется 3 очка, за победу в овертайме или в серии буллитов — 2. За поражение в овертайме или в серии буллитов — 1, за поражение в основное время — 0.
Плей-офф
По четыре сильнейшие команды каждой пятерки выйдут в плей-офф. Пары четвертьфинала формируются так: лучшие сборные из каждой группы сыграют против четвертых команды из другой группы, а вторые — против третьих.
У плей-офф нет фиксированной сетки. Перед полуфиналами происходит посев четырех оставшихся сборных по следующим показателям на групповом этапе: 1) место в группе, 2) очки, 3) разница шайб, 4) голы, 5) посев перед турниром. Команда с первым посевом сыграет против команды с четверым, вторая — с третьей.
Победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие — в матче за третье место.
Овертайм и буллиты
В случае ничьей в основное время матча все овертаймы на турнире проводятся в формате «три на три». На групповом этапе их длительность — 5 минут, во всех матчах плей-офф, кроме финала, — 10. Дополнительное время в финале — 20 минут, причем число овертаймов не ограничено одним, матч кончается только после золотого гола. Во всех остальных играх в случае ничьей после дополнительного времени проводится серия послематчевых бросков (буллитов), от каждой команды их исполняют по пять хоккеистов.
Календарь матчей сборной России
Российская команда проведет первый матч рано утром 26 декабря по московскому времени против США. Также команда под руководством Игоря Ларионова на групповом этапе 28 декабря сыграет с Чехией, 30 декабря — с Австрией, 31 декабря — со Швецией. Начало всех матчей — в 5:30 по московскому времени.
Четвертьфиналы состоятся 2?3 января, полуфиналы — 5 января. Финал и матч за 3-е место МЧМ пройдет 6 января (начало решающего матча — 5.30 по московскому времени).
Где смотреть
Матчи России в группе и плей-офф МЧМ-2021 показывает Первый канал. Трансляции игр в прямом эфир можно смотреть на ТВ, сайте и YouTube-канале.
«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игр сборной России.
Календарь матчей группового турнира и расписание плей-офф, турнирные таблицы и результаты игр — в разделе МЧМ-2021.
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
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