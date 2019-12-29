В воскресенье, 29 декабря, сборная России на МЧМ-2020 встретится с США, начало — в 21.00 (мск). Трансляция матча доступна на официальном сайте ФХР.

Для россиян эта игра станет третьей на турнире в Чехии после поражения от хозяев (3:4) и победы над Канадой (6:0). Американцы сначала уступили канадцам (4:6), а затем обыграли Германию (6:3).