Майоров: «Плохо, что сборной нет на МЧМ, взрослом ЧМ, а участие в Играх-2026 под вопросом»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал отсутствие сборной России на МЧМ-2025.

«Конечно, это плохо, что нашей сборной нет на молодежном чемпионате мира. А что тут еще говорить-то?! Плохо и то, что сборной не будет на взрослом чемпионате мира, и то, что участие в Олимпиаде-2026 под вопросом. Чувствуется ли какая-то тенденция по нашему возвращению? Никогда этой темой не интересовался. По крайней мере до последнего времени. Поэтому и комментировать это не хочу», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».

26 декабря в Оттаве начался молодежный чемпионат мира. Российская сборная отстранена от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).