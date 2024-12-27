Майоров прокомментировал отсутствие России на молодежном чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал отсутствие сборной России на молодежном чемпионате мира 2025 года.

«Конечно, это плохо, что нашей сборной нет на молодежном чемпионате мира. А что тут еще говорить-то?! Плохо и то, что сборной не будет на взрослом чемпионате мира, и то, что участие в Олимпиаде-2026 под вопросом. Чувствуется ли какая-то тенденция по нашему возвращению? Никогда этой темой не интересовался. По крайней мере до последнего времени. Поэтому и комментировать это не хочу», — цитирует Майорова «ВсеПроСпорт».

26 декабря в Оттаве начался молодежный чемпионат мира. Российская сборная отстранена от международных турниров под эгидой IIHF c 2022 года.