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Матч сборной России перед МЧМ отменен из-за коронавируса в составе Германии и Швеции

01:12
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Товарищеский матч молодежной сборной России со Словакией перед МЧМ отменен, сообщается на официальном сайте ФХР.

Исполнительный комитет турнира принял решение пересмотреть график товарищеских матчей команд в связи с тем, что в составах Германии и Швеции выявили положительные результаты на коронавирус.

Таким образом, ранее запланированный матч между сборными России и Словакии не состоится. Россияне проведут одну контрольную игру против Канады.

Молодежный ЧМ пройдет с 25 декабря по 5 января. Россияне стартуют игрой с США, которая пройдет 26 декабря, начало — в 5.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://fhr.ru/news/item/74454/

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