Стало известно время начала матча Россия — Финляндия за бронзу МЧМ-2021
08:05
Стало известно время начала матча за третье место на МЧМ-2021 Россия — Финляндия.
Встреча в Эдмонтоне (Канада) состоится в ночь с 5 на 6 января, начало — в 1.30 по московскому времени.
В полуфинале турнира россияне уступили Канаде (0:5), финны проиграли сборной США (3:4).
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