Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Стало известно время начала матча Россия — Финляндия за бронзу МЧМ-2021

08:05
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ИИХФ
Хоккеисты молодежной сборной России. Фото ИИХФ
Теги:

Стало известно время начала матча за третье место на МЧМ-2021 Россия — Финляндия.

Встреча в Эдмонтоне (Канада) состоится в ночь с 5 на 6 января, начало — в 1.30 по московскому времени.

В полуфинале турнира россияне уступили Канаде (0:5), финны проиграли сборной США (3:4).

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Опрос

проголосовало: 6688
Все опросы
0:5 России от Канады: что это было?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
14
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир