Стало известно время начала матча за третье место на МЧМ-2021 Россия — Финляндия.

Встреча в Эдмонтоне (Канада) состоится в ночь с 5 на 6 января, начало — в 1.30 по московскому времени.

В полуфинале турнира россияне уступили Канаде (0:5), финны проиграли сборной США (3:4).