Максим Соркин: «Только почувствовали себя чемпионами, и Бог нас наказал»

Нападающий ЦСКА Максим Соркин в интервью «Известиям» рассказал о своих эмоциях, полученных в финальном матче молодежного чемпионата мира. Тогда в середине третьего периода он забросил третью шайбу, сделав счет 3:1, но в итоге россияне уступили.

— Вы быстро морально отошли от поражения в Остраве?

— Да, быстро. Нам сказали просто забыть это. Все, забыли. Играем дальше, жизнь продолжается.

— Обидно, что ваш третий гол в ворота Канады, который должен был стать победным, не помог? Там ведь мог получиться классный сюжет: четвертое звено, весь турнир находившееся в тени, вносит решающий вклад в триумф...

— Да, задумывались над этим. Как так... Уже почувствовали себя чемпионами, но рано. Только подумали об этом, и Бог нас наказал.

— Как вообще получилось, что бригаде меньшинства удалось забросить ту шайбу?

— Просто, может быть, мне повезло. Хорошо попал по шайбе, которая ко мне отскочила с передачи Круглова. В финале может забить любое звено.