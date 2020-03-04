Максим Соркин: «Только почувствовали себя чемпионами, и Бог нас наказал»
Нападающий ЦСКА Максим Соркин в интервью «Известиям» рассказал о своих эмоциях, полученных в финальном матче молодежного чемпионата мира. Тогда в середине третьего периода он забросил третью шайбу, сделав счет 3:1, но в итоге россияне уступили.
— Вы быстро морально отошли от поражения в Остраве?
— Да, быстро. Нам сказали просто забыть это. Все, забыли. Играем дальше, жизнь продолжается.
— Обидно, что ваш третий гол в ворота Канады, который должен был стать победным, не помог? Там ведь мог получиться классный сюжет: четвертое звено, весь турнир находившееся в тени, вносит решающий вклад в триумф...
— Да, задумывались над этим. Как так... Уже почувствовали себя чемпионами, но рано. Только подумали об этом, и Бог нас наказал.
— Как вообще получилось, что бригаде меньшинства удалось забросить ту шайбу?
— Просто, может быть, мне повезло. Хорошо попал по шайбе, которая ко мне отскочила с передачи Круглова. В финале может забить любое звено.
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https://iz.ru/982844/aleksei-fomin/tolko-pochuvstvovali-sebia-chempionami-i-bog-nas-nakazal