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«Лузеры-курильщики. Русских надо выгнать из мирового спорта насегда». Реакция канадских болельщиков на инцидент в самолете

08:15
Молодежная сборная России. Фото ФХР
Молодежная сборная России. Фото ФХР
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Вчера после инцидентов, связанных с отказом надевать маски, курением и употреблением алкоголя, представители авиакомпании вывели из самолета из Калгари во Франкфурт все четыре сборные (Чехии, Финляндии, Швеции и России). Затем было принято решение допустить финнов и шведов назад, а россиян и чехов — нет. Команды покидали страну после отмены моллодежног чемпионата.

Стали известны подробности инцидента с молодежной сборной России по хоккею. Стали известны подробности инцидента с молодежной сборной России по хоккею в аэропорту Калгари

Канадские болельщики в комментариях к статье на Calgary Herald об инциденте в самолете критически отозвались о российских хоккеистах, но были и те, кто поддержали россиян.

Марк Скотт: «Канада 1 Россия 0. Лузеры-курильщики, мы выигрываем! Русским следует навсегда запретить участвовать во всех международных спортивных мероприятиях, 99% из них все равно употребляют».

Гэри Стоутенберг: «Не знаю, что разрешают в Аэрофлоте, но приятно видеть, что против таких людей принимаются меры».

Алек Бяльски: «Неспособность отличить русских от чехов свидетельствует о высоком уровне умной работы полиции. Удивлен».

Фокс Кроу: «Какая кучка неудачников эти русские».

Дариус Тайсон: «Это показывает, что не всем россиянам промывают мозги их коммунистические правители. Курите и пейте, парни. Covid-19 — это социалистическая программа по банкротству основы капитализма... малого бизнеса. Отстаивайте свою свободу или пострадайте от коммунистической тирании».

Боб Хэтфилд: «Люди устали от бесполезных масок. Как и большинство нормальных людей».

Ранее молодежный чемпионат мира-2022 был отменен из-за коронавируса в трех командах — США, Чехии и России.

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Евгений Козинов все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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Материалы сюжета: МЧМ 2022 отменен — сборная России по хоккею: расписание и результаты, новости и обзоры, молодежный чемпионат мира в Канаде досрочно завершен