Лидеру сборной Германии разбили лицо в матче с Канадой

Нападающий сборной Германии Доминик Бокк получил травму в матче молодежного чемпионата мира против Канады (1:4). В борьбе за шайбу соперник ударил Бокка клюшкой по лицу.

Немцу разбили нос, и у него началось сильное кровотечение. Бокк был вынужден покинуть площадку, а игра была остановлена на короткий период, пока лед очищали от крови.

Dominik Bokk left bloodied after taking a high-stick ?? pic.twitter.com/iXWJwU3Uy7 — TSN (@TSN_Sports) December 30, 2019

Нападающий является лучшим бомбардиром команды на турнире. В 3 матчах он набрал 5 (3+2) очков.