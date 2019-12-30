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Лидеру сборной Германии разбили лицо в матче с Канадой

19:52

Нападающий сборной Германии Доминик Бокк получил травму в матче молодежного чемпионата мира против Канады (1:4). В борьбе за шайбу соперник ударил Бокка клюшкой по лицу.

Немцу разбили нос, и у него началось сильное кровотечение. Бокк был вынужден покинуть площадку, а игра была остановлена на короткий период, пока лед очищали от крови.

Нападающий является лучшим бомбардиром команды на турнире. В 3 матчах он набрал 5 (3+2) очков.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ-2020

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