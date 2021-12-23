Лидер молодежной сборной России считает, что канадцам пора вернуть должок за прежние поражения

Нападающий молодежной сборной России Данила Юров рассказал о подготовке к МЧМ и предстоящей контрольной игре против Канады.

— Какие мысли перед товарищеской игрой с Канадой?

— Это будет хорошая проверка для обеих сборных. Наиграем тактические моменты, которые нарабатывали в течение двух с половиной недель. Изначально планировались две товарищеские игры. Думаю, так нам было бы проще войти турнир, но как есть, так есть.

— Для вас канадцы — особенный соперник, который может преподнести сюрпризы, или они уже изучены вдоль и поперек?

— Они во всех возрастах особенные соперники. Неизвестно, чего от них ждать. Понятно, что у финнов больше акцент на оборону, у шведов — на контроль шайбы, у чехов — силовой хоккей. А канадцы и американцы могут сыграть по-разному. У каждого возраста свои козыри. Неизвестно, чего ждать от них на турнире.

— Канадцы играют дома, они фавориты турнира. Присутствует волнение?

— Волнение, наверное, бывает, когда выходишь на арену. Она будет забита, все будут кричать «Канада!». Сейчас волнения нет, отношусь спокойно. Это не первый матч с Канадой, уже проникся этим противостоянием. Все будет нормально.

— Доводилось до этого играть против канадцев на их льду?

— Да, на Кубке вызова, который проходил в Канаде. Тогда зрителей пришло не очень много, но поддержка была на их стороне. Мандраж был неприятный.

— Есть ли личная мотивация — отомстить канадцам за поражение в финале ЮЧМ-2021?

— Естественно. Надо вернуть им должок.

— Какой урок вынесли из того поражения в финале?

— Канадцев не надо бояться. В них нет ничего особенного. Такие же люди, как и мы. Все представляют их как машину, но мы не хуже их. У нас подбор игроков на одном уровне с Канадой. Каждая тройка может решить момент, все сбалансированно. Нам по силам обыграть их.