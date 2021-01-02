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Лидер молодежной сборной Германии рассказал, что у него были забронированы билеты в Оттаву после матча с Россией

23:14
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Лидер молодежной сборной Германии Тим Штюцле признался, что у него заранее были забронированы билеты в США после завершения матча 1/4 финала МЧМ-2021 против команды России. Немцы впервые пробились в эту стадию турнира, но уступили россиянам со счетом 1:2.

«Надеюсь, что в предстоящем сезоне сыграю в НХЛ. Это моя главная цель», — приводит слова Штюцле в Twitter журналист Адам Кимелман.

Напомним, что немецкий нападающий был выбран «Оттавой» под общим третьим номером на драфте-2020.

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