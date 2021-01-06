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Леонид Вайсфельд: «Ларионов декларировал советский хоккей. Хочется узнать, что пошло не так?»

13:50
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Известный хоккейный эксперт, комментатор Леонид Вайсфельд прокомментировал поражение сборной России от Финляндии в матче за третье место молодежного чемпионата мира (1:4).

«Ларионов везде декларировал советский хоккей, но мы забили меньше всего шайб за последние годы на этом турнире! Наш лучший бомбардир на 19-м месте! Это же о чем-то говорит. Если во главу угла ставить не результат, а изменение стиля, то тогда, наверное, все хорошо. Но хотелось бы узнать: что пошло не так?», — сказал Вайсфельд.

(Владислав Флегонтов)

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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