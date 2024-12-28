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Сегодня, 07:15

Латвия по буллитам обыграла Канаду на молодежном чемпионате мира

Руслан Минаев
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Сборная Латвии обыграла Канаду по буллитам в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2025 — 3:2.

В основное время у латвийцев шайбы забросили Петерис Буланс и Эрик Матейко, который реализовал победный бросок в серии. У канадцев — Джетт Лучанко и Калум Ритчи.

Латвия впервые в истории обыграла Канаду на молодежном чемпионате мира.

Латвия начала турнир с победы и занимает 4-е место в таблице группы A. Канада с 4 очками лидирует в группе.

28 декабря Латвия сыграет с США, а Канада 30-го числа встретится с Германией.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Латвия U20 — Канада U20 — 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лучанко — 1 (мен.), 23:28 — 0:1. Матейко — 1 (бол., Османис), 53:18 — 1:1. Ритчи — 1 (бол., Коуэн, Бодуа), 54:22 — 1:2. Буланс — 1 (бол., Лившиц, Османис), 57:31 — 2:2.

Победный буллит: Матейко.

Вратари: Фелдбергс — Иванкович.

Штраф: 10 — 12.

Судьи: Стано, Черриг.

28 декабря. Оттава. Canadian Tire Centre.

Хоккей
Сборная Канады по хоккею
Сборная Латвии по хоккею
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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