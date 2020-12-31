Ларионов заявил, что у сборной России нет претензий к канадским судьям после матча с Швецией
09:16
Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал судейство в матче группового турнира МЧМ-2021 против Швеции (4:3 ОТ).
«У нас нет претензий к судейству», — сказал Ларионов после матча.
После этого матча Россия с 8 очками занимает первое место в группе B и не опустится ниже второго места. Швеция с 7 очками — на второй строчке.
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