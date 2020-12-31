Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Ларионов заявил, что у сборной России нет претензий к канадским судьям после матча с Швецией

09:16
Игорь Ларионов. Фото "СЭ"
Игорь Ларионов. Фото "СЭ"
Теги:

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал судейство в матче группового турнира МЧМ-2021 против Швеции (4:3 ОТ).

«У нас нет претензий к судейству», — сказал Ларионов после матча.

После этого матча Россия с 8 очками занимает первое место в группе B и не опустится ниже второго места. Швеция с 7 очками — на второй строчке.

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

Опрос

проголосовало: 47953
Все опросы
Как сборная России выступит на МЧМ-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир