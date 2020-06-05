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Ларионов возглавил молодежную сборную России

09:06
Игорь Ларионов. Фото ФХР
Игорь Ларионов. Фото ФХР
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ФХР на официальном сайте опубликовала новый тренерский штаб молодежной сборной России.

Главным тренером назначен Игорь Ларионов, который сменил на этом посту Валерия Брагина. Тренеры — Сергей Голубович, Владимир Филатов, тренер вратарей — Николай Хабибулин, тренер по физической подготовке — Филипп Арзамазов, тренер-методист — Владимир Попов.

На МЧМ-2020 Ларионов входил в тренерский штаб молодежной сборной. Для него турнир стал первым в его тренерской карьере.

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