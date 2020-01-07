Ларионов сравнил Подколзина с молодым Марком Мессье

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов выразил мнение, что нападающий СКА Василий Подколзин похож на известного экс-хоккеиста Марка Мессье.

«Я сказал ему пару дней назад, что он напоминает мне молодого Марка Мессье, — приводит слова Ларионова vancourier.com. — То, как он силен физически. Он злой, и он выигрывает все единоборства по всему льду».

Молодежная сборная России стала второй на прошедшем чемпионате мира-2020 в Чехии. В финале турнира команда проиграла Канаде (3:4). 18-летний Подколзин принял участие в 7 играх сборной и набрал 5 (1+4) очков.

Марк Мессье является обладателем шести Кубков Стэнли. Занимает третье место в истории НХЛ по набранным очкам (1887), уступая Яромиру Ягру и Уэйну Гретцки.