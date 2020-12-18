Ларионов сравнил молодежную сборную России с «Русской пятеркой» «Детройта»

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением об игре своей команды перед стартом МЧМ-2021.

— Я делюсь своими опытом и знаниями с молодыми хоккеистами, — приводит TSN слова Ларионова. — Моя задача — помочь ребятам видеть игру по-новому, не так, как они привыкли. Я рад видеть позитивные знаки, смотря на игру команды. Это похоже на то, как в свое время играла наша «Русская пятерка» в «Детройте».

Ларионов выступал в составе «Русской пятерки» в составе «Детройта» вместе с Владимиром Константиновым, Вячеславом Фетисовым, Сергеем Федоровым и Вячеславом Козловым.

МЧМ-2021 пройдет с 25 декабря по 5 января в Эдмонтоне (Канада). Соперниками сборной России на групповом турнире будут шведы, американцы, австрийцы и чехи.