Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение от чехов (0:2) в матче молодежного чемпионата мира.

— Вы говорите, что хотите видеть от команды комбинационный хоккей. Что мешало сегодня ребятам проявлять творчество?

— Можно привести аналогию с матчем чемпионата мира по футболу России против Испании. Чехи плотно построили оборону в средней зоне, они отдали периметр. Пробиться через пять игроков было сложно. Мы не можем дать игрокам лекала, чтобы они всегда действовали именно так. Игра сама диктует условия.

Российская команда набрала 3 очка после двух матчей в группе B. В первой встрече на турнире подопечные Игоря Ларионова победили команду США со счетом 5:3.

В следующем матче российская команда сыграет против австрийцев 30 декабря.

(Артур Хайруллин)