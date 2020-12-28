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Ларионов сравнил игру с чехами с матчем ЧМ-2018 по футболу Россия — Испания

Игорь Ларионов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Ларионов. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение от чехов (0:2) в матче молодежного чемпионата мира.

— Вы говорите, что хотите видеть от команды комбинационный хоккей. Что мешало сегодня ребятам проявлять творчество?

— Можно привести аналогию с матчем чемпионата мира по футболу России против Испании. Чехи плотно построили оборону в средней зоне, они отдали периметр. Пробиться через пять игроков было сложно. Мы не можем дать игрокам лекала, чтобы они всегда действовали именно так. Игра сама диктует условия.

Российская команда набрала 3 очка после двух матчей в группе B. В первой встрече на турнире подопечные Игоря Ларионова победили команду США со счетом 5:3.

В следующем матче российская команда сыграет против австрийцев 30 декабря.

(Артур Хайруллин)

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