Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал ситуацию с выбором вратаря на четвертьфинал МЧМ против Швейцарии.

— Пока решения по вратарям нет. Пока не знаю, вопрос к Валерию Николаевичу (Брагину) и Коле Хабибулину, — сказал Ларионов.

— А кого бы вы поставили? — вопрос спецкора Алексея Шевченко.

— Я? Вас бы поставил в ворота. А так, я считаю, что Аскаров должен войти как первый вратарь в плей-офф. Однако решение принимается тренером вратарей, который лучше знает, чем все мы. (Игорь Еронко)