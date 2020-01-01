Ларионов — Шевченко: «Первый номер на матч с Швейцарией? Я бы вас поставил в ворота»
20:45
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал ситуацию с выбором вратаря на четвертьфинал МЧМ против Швейцарии.
— Пока решения по вратарям нет. Пока не знаю, вопрос к Валерию Николаевичу (Брагину) и Коле Хабибулину, — сказал Ларионов.
— А кого бы вы поставили? — вопрос спецкора Алексея Шевченко.
— Я? Вас бы поставил в ворота. А так, я считаю, что Аскаров должен войти как первый вратарь в плей-офф. Однако решение принимается тренером вратарей, который лучше знает, чем все мы. (Игорь Еронко)
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