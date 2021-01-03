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Ларионов рассказал, что не понравилось в игре с немцами

02:36
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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после победы над Германией в 1/4 финала МЧМ (2:1) рассказал, что ему не понравилось в игре.

— После игры надо остыть, чтобы понять такие вещи, — сказал Ларионов. — Пока только поздравили ребят с победой. Естественно, в каждой игре есть вопросы по игрокам, по отдаче, по связкам, по моментам. В целом не было целостной картины. Но недооценки соперника не было — это было сказано вчера и сегодня. Игра от обороны приносит нам проблемы. С чехами и немцами нам играть менее комфортно. Все-таки молодежный хоккей должен быть более атакующим, романтичным. Тем не менее матч выигран. Мы спокойно к этому отнеслись. У нас есть время разобрать моменты и подготовиться к полуфиналу.

(Михаил Скрыль)

Полностью пресс-конференция Ларионова

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