Ларионов прокомментировал информацию, что в тренерском штабе сборной на МЧМ работал его родственник

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал физическое состояние команды и ответил на вопрос о работе тренера по ОФП Филиппа Арзамасова.

— Владислав Третьяк и Роман Ротенберг говорили, что у команды были проблемы с физикой. Что можете сказать о физическом состоянии игроков?

— Сейчас не то время, чтобы комментировать физическое состояние, — сказал Ларионов. — Этот вопрос требует более детального рассмотрения. Не знаю, может, у шведов тоже была какая-то проблема с физикой. Они не попали в четверку. Поэтому говорить об этом преждевременно.

— СМИ муссируют тему, что физическая подготовка сборной слабая из-за того, что работал неизвестный тренер, родственник Ларионова — Филипп Арзамасов. Что скажете об этом?

— Работа по физике шла, как и всегда. Филипп Арзамасов много лет работал в московском «Динамо», между прочим. Поэтому здесь вопрос не кто чей родственник, а какой тренер профессионал. Мы не можем кивать в одну сторону. У нас — команда. Все люди в штабе — квалифицированные специалисты. Понятно, что поражение — это вина тренеров. Игроки делали свое дело. Но в нашем понимании работа была проделана очень хорошая. Причем в такое необычное время. Пандемия, карантин. Говорить, что кто-то был не готов, кто-то был слабым — не совсем правильно.

(Михаил Скрыль)