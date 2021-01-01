Ларионов о составе с Германией: «Абрамов получил матч дисквалификации, Чинахов — под вопросом»
22:18
Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о составе команды на четвертьфинальный матч МЧМ-2021 с Германией.
«Абрамов не сможет принять участие в игре, он дисквалифицирован на один матч. Чинахов — под вопросом. У нас есть несколько часов, чтобы принять сегодня решение о составе», — сказал Ларионов.
Игра Россия — Германия пройдет в субботу, 2 января. Начало — 20.00 (мск).
(Марат Сафин)
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