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Ларионов о составе с Германией: «Абрамов получил матч дисквалификации, Чинахов — под вопросом»

22:18
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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о составе команды на четвертьфинальный матч МЧМ-2021 с Германией.

«Абрамов не сможет принять участие в игре, он дисквалифицирован на один матч. Чинахов — под вопросом. У нас есть несколько часов, чтобы принять сегодня решение о составе», — сказал Ларионов.

Игра Россия — Германия пройдет в субботу, 2 января. Начало — 20.00 (мск).

(Марат Сафин)

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