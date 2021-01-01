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Ларионов о матче с Германией на МЧМ: «Чайка завтра сыграет, он в составе»

22:20
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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о составе команды на четвертьфинальный матч МЧМ-2021 с Германией.

«Чайка в составе, он завтра сыграет. Я поговорил с ним. Он талантливый парень, талантливый игрок, знает, что ему нужно исправлять», — сказал Ларионов.

Напомним, что защитник Даниил Чайка лишился места в составе на МЧМ после второй игры группового этапа против сборной Чехии (0:2), когда его результативная ошибка привела к голу.

Игра Россия — Германия пройдет в субботу, 2 января. Начало — 20.00 (мск).
(Марат Сафин)

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