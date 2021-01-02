Ларионов: «Не всегда плотно накрывали немцев в обороне»
22:43
Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился первыми впечатлениями от игры против Германии в четвертьфинале МЧМ-2021 (2:1).
«Матч непростой. Ожидали, что будет сложная игра, — сказал Ларионов в эфире «Матч ТВ». — Понимали, что будем играть первым номером. Нужно было играть активно в зоне атаки, но не всегда плотно накрывали в обороне.
Ребята молодцы, выстояли. Это молодежный хоккей, не все всегда получается».
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021
Опрос
проголосовало: 7951Все опросы
Кто лучший российский хоккеист в истории МЧМ?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю