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Ларионов: «Не всегда плотно накрывали немцев в обороне»

22:43
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Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился первыми впечатлениями от игры против Германии в четвертьфинале МЧМ-2021 (2:1).

«Матч непростой. Ожидали, что будет сложная игра, — сказал Ларионов в эфире «Матч ТВ». — Понимали, что будем играть первым номером. Нужно было играть активно в зоне атаки, но не всегда плотно накрывали в обороне.

Ребята молодцы, выстояли. Это молодежный хоккей, не все всегда получается».

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