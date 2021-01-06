Ларионов не планировал унижать игроков и ставить их в рамки

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов рассказал о работе с командой во время МЧМ-2021.

«Очень благодарен Василию (Подколзину — Прим. «СЭ») за его лидерские качества. Он отдал все силы, эмоции, талант, чтобы турнир был успешным. То же самое я могу сказать в адрес всей команды. Не можем кого-то выделить, а кого-то унизить. Это команда. Ребята сделали все, что могли. Вопрос не обо мне, а о команде, стране, которая ждала успеха. У нас в любом поражении всегда причину видят в тренере. Это часть бизнеса — вопросов нет.

Ребята сделали шаг вперед, почувствовали хоккей. Унижать и ставить их в рамки не входило в наши планы. Это было сказано с первого дня сборов. Будем делать корректировки, чтобы игра была более слаженной, комбинационной, чтобы был баланс между обороной и атакой. Еще раз благодарен Василию и его помощникам — Чистякову, Амирову — за их вклад и влияние на коллектив. Я горжусь ребятами и пожелал им успехов в клубах, в карьере".

Россияне уступили Финляндии (1:4) в матче за третье место и стали четвертыми на турнире.