Ларионов и Хабибулин вошли в тренерский штаб молодежной сборной России

Советник главы штаба национальной сборной России Игорь Ларионов и тренер вратарей олимпийской сборной Николай Хабибулин вошли в тренерский штаб молодежной команды. Они заменят Юрия Бабенко и Владимира Куликова, сообщает официальный сайт ФХР.

— Назначение в молодежную сборную — очень интересный вызов для меня. Опытом, который я копил все эти годы, хочется поделиться с молодежью, — заявил Ларионов. — Всех кандидатов удалось посмотреть за время турниров в Перми и Финляндии, а также на Суперсерии в Канаде. В нашей команде ожидается хороший сплав мастерства, характера и мысли. Еще у нас очень сильная вратарская линия, так что все ингредиенты для успешного выступления есть. В зону моей ответственности входит игра в атаке, контроль шайбы, выход из обороны в атаку при игре «5 на 5», а также игра в большинстве. Времени на подготовку у нас не так много, но я надеюсь, что ребята все усвоят очень быстро. Очень хочется помочь Валерию Брагину именно в этих компонентах.

— Прежде всего, назначение для меня — это большая честь и огромная ответственность, — добавил Хабибулин. — Как и вообще работа в системе Федерации хоккея России. Благодарен за доверие и сделаю все возможное, чтобы принести пользу для общего дела. Задачи перед нашими сборными всегда предельно серьезные и четкие — победа в каждой игре и на любом турнире. Это очередной шанс показать, что наша система подготовки может и должна приносить позитивные результаты.