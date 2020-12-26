Ларионов — десятый тренер сборной России, который дебютировал на МЧМ с победы
Игорь Ларионов стал 10-м тренером сборной России, дебютировавшим на МЧМ с победы, и вторым, которому это удалось сделать в матче против США — на турнире 2003 года Рафаил Ишматов тоже начал с успеха в матче с американцами (5:1).
А вот Игорю Дмитриеву и Сергею Герсонскому этого сделать не удалось — в их первых матчах в нашей сборной на МЧМ в упорной борьбе сильнее были США (3:4 и 4:5 соответственно).
Самым результативным получился дебют у Юрия Моисеева, во главе с которым сборная России на старте МЧМ-1993 размялась на Японии (16:0).
(Денис Аль-Юсифи)
Дебюты тренеров сборной России на МЧМ
|
Год
|
Страна
|
Тренер
|
Соперник
|
Счет
|
1993
|
Швеция
|
Юрий Моисеев
|
Япония
|
16:0
|
1994
|
Чехия
|
Геннадий Цыгуров
|
Чехия
|
5:1
|
1995
|
Канада
|
Игорь Дмитриев
|
США
|
3:4
|
1997
|
Швейцария
|
Петр Воробьев
|
Словакия
|
4:3
|
2002
|
Чехия
|
Владимир Плющев
|
Франция
|
5:1
|
2003
|
Канада
|
Рафаил Ишматов
|
США
|
5:1
|
2005
|
США
|
Сергей Герсонский
|
США
|
4:5
|
2006
|
Канада
|
Сергей Михалев
|
Швеция
|
5:1
|
2007
|
Швеция
|
Евгений Попихин
|
Чехия
|
3:2
|
2008
|
Чехия
|
Сергей Немчинов
|
Финляндия
|
7:4
|
2011
|
США
|
Валерий Брагин
|
Канада
|
3:6
|
2013
|
Россия
|
Михаил Варнаков
|
Словакия
|
3:2 ОТ
|
2021
|
Канада
|
Игорь Ларионов
|
США
|
5:3
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