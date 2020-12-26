Игорь Ларионов стал 10-м тренером сборной России, дебютировавшим на МЧМ с победы, и вторым, которому это удалось сделать в матче против США — на турнире 2003 года Рафаил Ишматов тоже начал с успеха в матче с американцами (5:1).

А вот Игорю Дмитриеву и Сергею Герсонскому этого сделать не удалось — в их первых матчах в нашей сборной на МЧМ в упорной борьбе сильнее были США (3:4 и 4:5 соответственно).

Самым результативным получился дебют у Юрия Моисеева, во главе с которым сборная России на старте МЧМ-1993 размялась на Японии (16:0).

(Денис Аль-Юсифи)

Дебюты тренеров сборной России на МЧМ