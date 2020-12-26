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Ларионов — десятый тренер сборной России, который дебютировал на МЧМ с победы

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Игорь Ларионов стал 10-м тренером сборной России, дебютировавшим на МЧМ с победы, и вторым, которому это удалось сделать в матче против США — на турнире 2003 года Рафаил Ишматов тоже начал с успеха в матче с американцами (5:1).

А вот Игорю Дмитриеву и Сергею Герсонскому этого сделать не удалось — в их первых матчах в нашей сборной на МЧМ в упорной борьбе сильнее были США (3:4 и 4:5 соответственно).

Самым результативным получился дебют у Юрия Моисеева, во главе с которым сборная России на старте МЧМ-1993 размялась на Японии (16:0).

(Денис Аль-Юсифи)

Дебюты тренеров сборной России на МЧМ

Год

Страна

Тренер

Соперник

Счет

1993

Швеция

Юрий Моисеев

Япония

16:0

1994

Чехия

Геннадий Цыгуров

Чехия

5:1

1995

Канада

Игорь Дмитриев

США

3:4

1997

Швейцария

Петр Воробьев

Словакия

4:3

2002

Чехия

Владимир Плющев

Франция

5:1

2003

Канада

Рафаил Ишматов

США

5:1

2005

США

Сергей Герсонский

США

4:5

2006

Канада

Сергей Михалев

Швеция

5:1

2007

Швеция

Евгений Попихин

Чехия

3:2

2008

Чехия

Сергей Немчинов

Финляндия

7:4

2011

США

Валерий Брагин

Канада

3:6

2013

Россия

Михаил Варнаков

Словакия

3:2 ОТ

2021

Канада

Игорь Ларионов

США

5:3

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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