Лафренье вышел на тренировку сборной Канады

Сегодня нападающий молодежной сборной Канады Алексис Лафренье вышел на тренировку с партнерами, информирует Sportsnet. 18-летний форвард пропустил две игры молодежного чемпионата мира после неудачного падения в игре против России (0:6) в субботу.

Alexis Lafreniere is on the ice for Canada's practice in Ostrava. #WorldJuniors ?? pic.twitter.com/rdzpD0tWto — Joshua Clipperton (@JClipperton_CP) January 1, 2020

Участие Лафренье в плей-офф турнира остается под вопросом, но медобследование не выявило у него перелома или разрыва связок колена.

Лафренье считается фаворитом драфта НХЛ-2020, на его счету 4 очка в 2 матчах МЧМ-2020. В четверг Канаде предстоит игра 1/4 финала против Словакии.