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Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Лафренье вышел на тренировку сборной Канады

18:30

Сегодня нападающий молодежной сборной Канады Алексис Лафренье вышел на тренировку с партнерами, информирует Sportsnet. 18-летний форвард пропустил две игры молодежного чемпионата мира после неудачного падения в игре против России (0:6) в субботу.

Участие Лафренье в плей-офф турнира остается под вопросом, но медобследование не выявило у него перелома или разрыва связок колена.

Лафренье считается фаворитом драфта НХЛ-2020, на его счету 4 очка в 2 матчах МЧМ-2020. В четверг Канаде предстоит игра 1/4 финала против Словакии.

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