Крутой хит Романова! Мощно приложил чеха в борт

Защитник сборной России и ЦСКА Александр Романов провел эффектный силовой прием в стартовом матче Молодежного чемпионата мира в чешском Остраве. В первом периоде встречи с Чехией россиянин в рамках правил пригвоздил к борту форварда хозяев Отакара Шика.

Стали играть увереннее. Чехи пытались спросить с Романова за этот силовой, но получили 2 минуты. Снова играем в большинстве!#CZERUS pic.twitter.com/QzFRXLjFPD — Молодежная Хоккейная Лига (@MHL_rus) December 26, 2019

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