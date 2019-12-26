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Крутой хит Романова! Мощно приложил чеха в борт

17:56

Защитник сборной России и ЦСКА Александр Романов провел эффектный силовой прием в стартовом матче Молодежного чемпионата мира в чешском Остраве. В первом периоде встречи с Чехией россиянин в рамках правил пригвоздил к борту форварда хозяев Отакара Шика.

МЧМ-2020 по хоккею: расписание и трансляции матчей 26 декабря

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