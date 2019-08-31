Коваленко о слухах об увольнении Мактавиша: «Кто на диване сидит, много чего говорит»

Нападающий «Локо» и проспект «Колорадо» Николай Коваленко пообщался с корреспондентом «СЭ» после завоевания третьего золота на молодежном Кубке мира. В финальном матче ярославцы победили сборную юниорской лиги Альберты (3:0).

— У какого тренера будете играть в этом сезоне?

— У Мактавиша.

— Его же скоро уволят или нет?

— Кто на диване сидит, много чего говорит. Всегда будут сплетни.

— Каким он вам показался?

— Мне нравится его стиль. Он не кричит, может пихануть, но по делу. Тренеры и старшие ребята нам подсказывают. В «Локомотиве» — отличная атмосфера. Будем идти за Кубком Гагарина.

— Майку команды МХЛ больше не наденете?

— Говорят, что я еще могу играть по возрасту, потому что родился после 1 июля. Если позовут, всегда рад помочь «Локо», но самая главная цель — Кубок Гагарина вместе с первой командой.

— Вам вообще было интересно на турнире с не самыми сильными соперниками?

— Надо было просто играть в свой хоккей, не обращать внимание, кто против тебя. Оттачивать какие-то свои нюансы, не смотреть на силу соперников, а играть на полную и доказывать. Другим не хватило мастерства, ребята еще молодые, у них все впереди.

— Каким вообще показался турнир после Кубка ЛЖД?

— В Сочи очень жаркая погода. Неудобно играть в таких условиях, но плохому танцору ноги мешают, поэтому надо просто выходить и доказывать. (Евгений Белоусов)