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Космический гол шведского хоккеиста броском из-под ноги! Пока однозначно лучшая шайба МЧМ

Шайба в воротах сборной Чехии. Фото IIHF
Шайба в воротах сборной Чехии. Фото IIHF

Форвард молодежной сборной Швеции Элмер Содерблум забросил эффектную шайбу в матче группового турнира МЧМ против Чехии. В третьем периоде он принял шайбу на пятачке и нанес эффектный бросок из-под ноги, сделав счет 5:1.

Швеция и Чехия играют в группе с Россией, которая в стартовой игре турнира победила США 5:3.

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