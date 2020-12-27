Космический гол шведского хоккеиста броском из-под ноги! Пока однозначно лучшая шайба МЧМ

Форвард молодежной сборной Швеции Элмер Содерблум забросил эффектную шайбу в матче группового турнира МЧМ против Чехии. В третьем периоде он принял шайбу на пятачке и нанес эффектный бросок из-под ноги, сделав счет 5:1.

Швеция и Чехия играют в группе с Россией, которая в стартовой игре турнира победила США 5:3.