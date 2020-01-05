Кори Пронман: «6:0? В финале не стоит ждать чего-то подобного»

Североамериканский специалист по молодежному хоккею Кори Пронман поделился с «СЭ» ожиданиями от финала МЧМ-2020. В решающем матче встретятся сборные России и Канады.

— Черт, никто ведь не понимает, что будет в финале с точки зрения тактики, — написал Пронман. — Чего ждать, пассивной, терпеливой и аккуратной Канады или чего-то другого. Все смотрят на те 6:0. Это был занятный матч. Я бы даже сказал прелюбопытнейший. Но суть в том, что в любой день в любом спорте может случиться что-то такое, чего никто не ждал. Вы знаете людей, предсказавших 6:0? Вот и я не знаю. Никто такого не ожидал. Разве что сумасшедшие. Но в финале не стоит ждать чего-то подобного. Две прекрасные команды в борьбе за золото. И это будет та еще битва. И плевать, что дважды за один турнир Канада и Россия друг друга никогда не обыгрывали. Это вообще не важно. Что они покажут на льду — куда важнее.

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