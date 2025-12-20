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20 декабря 2025, 17:37

Координационный комитет ИИХФ рассмотрит вопрос реинтеграции российских и белорусских сборных в ближайшие дни

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Фото Global Look Press

Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ), генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс рассказал «СЭ» о планах координационного комитета по проведению соревнований организации рассмотреть вопрос допуска российских и белорусских сборных до турниров.

«Знаю, что в эти дни на молодежном чемпионате мира будет проходить заседание координационного комитета по проведению соревнований ИИХФ. Там тоже будет рассматриваться вопрос, как и когда проводить реинтеграцию российских и белорусских сборных. На Совете в январе мы будем заслушивать доклад комитета. А также рассматривать юридические, административные и спортивные нюансы», — сказал Козиолс «СЭ».

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных турнирах.

11 декабря 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) снял все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины. Организация подтвердила, что российским и белорусским участникам юношеских стартов разрешено выступать с национальным флагом и гимном.

12 декабря стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) обратится к ИИХФ по вопросу допуска молодежных сборных до участия в турнирах под эгидой организации. Ближайший молодежный чемпионат мира пройдет в Сент-Поле (США) с 26 декабря 2025 года по 5 января 2026 года.

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