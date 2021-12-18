Контрольный матч молодежной сборной России против Германии отменен. Игра с Канадой должна состояться

Контрольный матч молодежной сборной России с командой Германии отменен, сообщили РИА Новости Спорт в Федерации хоккея России (ФХР). Причиной отмены стала усложнившаяся эпидемиологическая ситуация в Канаде.

«Игру с Германией отменили, вместо нее будет проведен тренировочный лагерь. Матч с Канадой остается запланированным, он должен пройти 23 декабря. С командой все в полном порядке», — заявили в ФХР.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России в рамках группового этапа сыграет с командами Швеции (27 декабря), Швейцарии (28 декабря), Словакии (30 декабря) и США (1 января).