Князев считает Чехию неприятным соперником

Защитник молодежной сборной России Артемий Князев рассказал, чего он ожидает от матча с командой Чехии на МЧМ-2021.

«Да, конечно, к чехам готовы на все 100 процентов, будем биться, — цитирует Князева сайт ФХР. — Тем более по играм юниорской сборной знаем, что довольно неприятный соперник, очень цепкие. Физически чувствуем себя хорошо. Тренер по физподготовке после каждой игры и тренировки спрашивает, как наше самочувствие, чтобы подкорректировать какие-то моменты. Готовы и заряжены».

Игра Россия — Чехия пройдет в Эдмонтоне (Канада) 28 декабря. Начало матча —в 5.30 по московскому времени.