Князев рассказал, планирует ли попасть в лагерь «Сан-Хосе»
Защитник молодежной сборной России Артемий Князев в интервью «Известиям» рассказал о своем будущем.
- QMJHL и МХЛ сильно отличаются?
— Там разный стиль хоккея, не могу их сравнить.
— Есть определенность в вопросе, остаетесь ли вы до конца сезона в «Ак Барсе» или уже в январе вернетесь назад в «Чикутими»?
— Нет, пока обойдусь без комментариев по этому поводу.
— Вы контактируете с представителями клуба «Сан-Хосе Шаркс», который вас выбрал на драфте НХЛ?
— Больше агент разговаривает. Я иногда общаюсь с помощником генерального менеджера. Может быть, раз в два месяца. Это общие разговоры. Узнаёт, как дела у меня, что нового, как тренировочный процесс. В общем, обычные хоккейные нюансы.
— В обозримом будущем рассчитываете попасть в лагерь «акул» и закрепиться на уровне АХЛ и выше?
— Как в «Сан-Хосе» решат, так и будет.
— Как в прошлом сезоне вам жилось в городке Чикутими?
— У нас город небольшой, два часа от Квебека. Но клуб создал отличные условия. Я снимал жилье у хорошей семьи, так что чувствовал себя комфортно.
Напомним, 20-летний Князев прошлый сезон провел в Северной Америке, играя за клуб «Чикутими», выступающий в QMJHL (главная юниорская лига Квебека). Из-за пандемии соревнования там начинаются только в январе, поэтому осенью Князев оказался в аренде в родном «Ак Барсе» и провел несколько матчей за команды его системы — «Барс» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и «Ирбис» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1109750/aleksei-fomin/larionov-sovetoval-kreativit-v-predelakh-razumnogo
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