Князев рассказал, планирует ли попасть в лагерь «Сан-Хосе»

Защитник молодежной сборной России Артемий Князев в интервью «Известиям» рассказал о своем будущем.

- QMJHL и МХЛ сильно отличаются?

— Там разный стиль хоккея, не могу их сравнить.

— Есть определенность в вопросе, остаетесь ли вы до конца сезона в «Ак Барсе» или уже в январе вернетесь назад в «Чикутими»?

— Нет, пока обойдусь без комментариев по этому поводу.

— Вы контактируете с представителями клуба «Сан-Хосе Шаркс», который вас выбрал на драфте НХЛ?

— Больше агент разговаривает. Я иногда общаюсь с помощником генерального менеджера. Может быть, раз в два месяца. Это общие разговоры. Узнаёт, как дела у меня, что нового, как тренировочный процесс. В общем, обычные хоккейные нюансы.

— В обозримом будущем рассчитываете попасть в лагерь «акул» и закрепиться на уровне АХЛ и выше?

— Как в «Сан-Хосе» решат, так и будет.

— Как в прошлом сезоне вам жилось в городке Чикутими?

— У нас город небольшой, два часа от Квебека. Но клуб создал отличные условия. Я снимал жилье у хорошей семьи, так что чувствовал себя комфортно.

Напомним, 20-летний Князев прошлый сезон провел в Северной Америке, играя за клуб «Чикутими», выступающий в QMJHL (главная юниорская лига Квебека). Из-за пандемии соревнования там начинаются только в январе, поэтому осенью Князев оказался в аренде в родном «Ак Барсе» и провел несколько матчей за команды его системы — «Барс» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и «Ирбис» в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ).