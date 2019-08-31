Форвард «Локо» Кирилл Слепец, задрафтованный «Каролиной», в разговоре с корреспондентом «СЭ», поделился впечатлениями от победы на молодежном Кубке мира. В финальном матче ярославцы победили сборную юниорской лиги Альберты (3:0).

— Больше не наденете майку молодежной команды?

— Эту — нет. Обещали, что все уже (улыбается). Где начну сезон — в «Вышке» или КХЛ, неизвестно. Сейчас речь не об этом.

— Отдохнули на Кубке мира?

— Конечно, по играм было видно, что мы отдыхаем (смеется).

— Канадцы сегодня смешные были?

— Ну почему, сегодня игра напряженная была. Это в конце смех начался — прыжки и драки. Для зрителей финал Россия — Канада был самым интересным.

— Как контактируете с представителями «Каролины»?

— Звонят, пишут, даже приезжают в Россию. На кемп не получилось приехать по времени, приглашения всегда были. Раньше вообще не следил за «Харрикейнс», а сейчас — все больше читаю и смотрю. К цветам привыкать не надо будет, останутся все те же красные. (Евгений Белоусов)