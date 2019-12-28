Кирилл Марченко — о сопернике по МЧМ: «Канада как Канада»
Нападающий молодежной сборной России Кирилл Марченко поделился ожиданиями от матча с Канадой в рамках молодежного чемпионата мира.
— Что думаете о сопернике?
— Канада как Канада. Всегда быстрые ребята, которые играют в агрессивный хоккей. Нам нужно просто не нарушать дисциплину и стараться не хватать лишних удалений.
— С Канадой, которая играет в более агрессивный хоккей, будет проще, чем с чехами, которые ставят двойной забор в средней зоне?
— Посмотрим. Мы, как всегда, будем играть в свой хоккей, неважно, какой соперник. Мы стараемся играть в атакующий хоккей, чаще бывать в чужой зоне.
— Как оцените игру своей тройки в матче с Чехией?
— Вроде бы играли неплохо, правда, не все свои моменты реализовали. Но хотя бы забили один гол. Может, где-то хладнокровия не хватило. Будем добавлять в бросках, агрессии.
— В «СКА-Неве» вы тоже выходите в большинстве на правом фланге?
— Да по-разному. Куда поставят — там и играют. Непринципиально. Основной позиции у меня нет, мне больше нравится слева или справа. Но все зависит от пятерки.
— Тут много скаутов, агентов. Чувствуете давление? Сильно вас атаковал «Коламбус» до того момента, как вы продлили контракт со СКА?
— Ничего не могу сказать по поводу контракта, давления ни стороны СКА, ни со стороны «Коламбуса» не было. Просто решили с отцом остаться в России.
— Год назад Россия обыграла Канаду 2:1, хотя все говорили, что нам мало что светит.
— В прошлом году все выходили и бились до последнего. Было видно, что у нас была команда, нашлись люди, которые взяли на себя ответственность. Это переходит из года в год. В этом году то же самое постараемся сделать. Нужно выходить и выигрывать. Других вариантов нет. (Игорь Еронко)
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