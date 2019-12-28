Нападающий молодежной сборной России Кирилл Марченко поделился ожиданиями от матча с Канадой в рамках молодежного чемпионата мира.

— Что думаете о сопернике?

— Канада как Канада. Всегда быстрые ребята, которые играют в агрессивный хоккей. Нам нужно просто не нарушать дисциплину и стараться не хватать лишних удалений.

— С Канадой, которая играет в более агрессивный хоккей, будет проще, чем с чехами, которые ставят двойной забор в средней зоне?

— Посмотрим. Мы, как всегда, будем играть в свой хоккей, неважно, какой соперник. Мы стараемся играть в атакующий хоккей, чаще бывать в чужой зоне.

— Как оцените игру своей тройки в матче с Чехией?

— Вроде бы играли неплохо, правда, не все свои моменты реализовали. Но хотя бы забили один гол. Может, где-то хладнокровия не хватило. Будем добавлять в бросках, агрессии.

— В «СКА-Неве» вы тоже выходите в большинстве на правом фланге?

— Да по-разному. Куда поставят — там и играют. Непринципиально. Основной позиции у меня нет, мне больше нравится слева или справа. Но все зависит от пятерки.

— Тут много скаутов, агентов. Чувствуете давление? Сильно вас атаковал «Коламбус» до того момента, как вы продлили контракт со СКА?

— Ничего не могу сказать по поводу контракта, давления ни стороны СКА, ни со стороны «Коламбуса» не было. Просто решили с отцом остаться в России.

— Год назад Россия обыграла Канаду 2:1, хотя все говорили, что нам мало что светит.

— В прошлом году все выходили и бились до последнего. Было видно, что у нас была команда, нашлись люди, которые взяли на себя ответственность. Это переходит из года в год. В этом году то же самое постараемся сделать. Нужно выходить и выигрывать. Других вариантов нет. (Игорь Еронко)