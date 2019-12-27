Казахстан уступил Словакии и потерпел второе поражение на МЧМ
Молодежная сборная Казахстана потерпела второе поражение на МЧМ-2020. Команда на последних минуте уступила сборной Словакии — 1:3.
В первом матче Казахстан проиграл Швейцарии. Теперь команде предстоит сыграет с фаворитами группы A — Швецией и Финляндией. Напомним, что команды, которые займут последние места в группах, будут бороться за право остаться в элитном дивизионе.
Хоккей
Молодежный чемпионат мира
Группа A
Словакия U20 — Казахстан U20 — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Окульяр — 1 (бол., Княжко, Чайкович), 24:49 — 1:0. Мусоров — 3 (бол., Бутенко), 29:43 — 1:1. Ткач — 1 (Мразик, Мудрак), 57:04 — 2:1. Джуган — 1 (п.в.), 59:53 — 3:1.
Вратари: Главай — Нурек (59:27 — 59:53).
Штраф: 24 — 20.
Броски: 24 (9+6+9) — 23 (8+5+10).
Судьи: Черриг, Шрадер.
27 декабря. Тршинец. Werk Arena.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/L/worldjunior/2019-2020/