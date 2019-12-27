Казахстан уступил Словакии и потерпел второе поражение на МЧМ

Молодежная сборная Казахстана потерпела второе поражение на МЧМ-2020. Команда на последних минуте уступила сборной Словакии — 1:3.

В первом матче Казахстан проиграл Швейцарии. Теперь команде предстоит сыграет с фаворитами группы A — Швецией и Финляндией. Напомним, что команды, которые займут последние места в группах, будут бороться за право остаться в элитном дивизионе.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Словакия U20 — Казахстан U20 — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Окульяр — 1 (бол., Княжко, Чайкович), 24:49 — 1:0. Мусоров — 3 (бол., Бутенко), 29:43 — 1:1. Ткач — 1 (Мразик, Мудрак), 57:04 — 2:1. Джуган — 1 (п.в.), 59:53 — 3:1.

Вратари: Главай — Нурек (59:27 — 59:53).

Штраф: 24 — 20.

Броски: 24 (9+6+9) — 23 (8+5+10).

Судьи: Черриг, Шрадер.

27 декабря. Тршинец. Werk Arena.