Казахстан уступил Швеции и не набрал ни одного очка в группе

Сборная Швеции на в матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2020 обыграла Казахстан со счетом 6:2.

В четырех матчах группы A казахстанская команда не набрала ни одного очка, шведы с 8 очками в трех играх лидируют в группе.

Сборная Казахстана сыграет за право остаться в элитном дивизионе с худшей командой группы B.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Казахстан U20 — Швеция U20 — 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)

Голы: Фагемо — 4 (Хегландер, Сандин), 15:12 — 0:1. Фагемо — 5 (бол., Сандин, Лундквист), 22:37 — 0:2. Эберг — 1 (Нессен), 24:08 — 0:3. Хегландер — 3 (бол., Д. Густафссон), 27:40 — 0:4. Берггрен — 1 (бол., Хольц, Пашич), 30:57 — 0:5. Бойко — 1, 31:38 — 1:5. Раймонд — 2 (Хенрикссон, Лундквист), 51:13 — 1:6. Мусоров — 4 (Гайтамиров), 53:57 — 2:6.

Вратари: Нурек — Элиассон.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 19 (5+8+6) — 35 (10+20+5).

Судьи: Хейдук, Хейккинен.

30 декабря. Тршинец. Werk Arena.