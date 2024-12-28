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28 декабря, 23:40

Чехия забросила 14 шайб и разгромила Казахстан на молодежном чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Чехии разгромила Казахстан в матче группы B молодежного чемпионата мира-2025 — 14:2.

По хет-трику оформили Матей Маcталирски, Войтех Градец и Якуб Штанцль. Последние двое также отдали по две результативные передачи. Одним голом отметились Петр Сикора, Якуб Дворжак, Адам Йехо, Адам Новотны и Войцех Чихар.

У казахстанской сборной по разу забили Кирилл Ляпунов и Александр Ким.

Чехия (6 очков) одержала вторую победу и возглавляет группу B после двух матчей МЧМ-2025. Казахстан (0) замыкает таблицу. Ранее команда разгромно уступила Швеции — 1:8.

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Казахстан U20 — Чехия U20 — 2:14 (1:4, 0:8, 1:2)

Голы: Масталирски — 1 (Фибигр, Шале), 5:45 — 0:1. Сикора — 2 (Штанцль), 5:51 — 0:2. Дворак — 1 (Шале, Фельчман), 11:01 — 0:3. Градец — 1 (Порт, Фибигр), 14:45 — 0:4. Ляпунов — 1 (бол., Симонов, Бейсембаев), 18:34 — 1:4. Йехо — 1 (Порт, Чихар), 22:54 — 1:5. Масталирски — 2, 24:10 — 1:6. Штанцль — 2 (Сикора, Градец), 25:09 — 1:7. Масталирски — 3 (Петр, Фибигр), 27:25 — 1:8. Штанцль — 3 (Градец), 29:17 — 1:9. Новотны — 1, 29:32 — 1:10. Градец — 2 (Сикора), 31:35 — 1:11. Чихар — 1 (Порт, Фибигр), 32:05 — 1:12. Ким — 1 (Русланулы, Оразов), 41:29 — 2:12. Штанцль — 4 (Гусинецки), 58:18 — 2:13. Градец — 3 (Штанцль), 58:49 — 2:14.

Вратари: Никитин (Дударкиев, 11:34, Никитин, 27:25) — Каван.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 18 (7+6+5) — 36 (13+15+8).

Судьи: Ансонс, Викман.

28 декабря. Оттава. TD Place Arena.

Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица и расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр, новости и обзоры МЧМ 2024
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