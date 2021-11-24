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Каспарайтис: «Зубов — это русский олдскул. Уверен, Серега справится с молодежной сборной России»

Каспарайтис прокомментировал назначение Зубова на пост главного тренера молодежной сборной России
09:43
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Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о назначении Сергея Зубова на должность главного тренера молодежной сборной России.

«Серега Зубов давно работает тренером. Это хороший тренер, я давно его знаю, это же наша школа игроков, он же и в КХЛ работал. Как там у нас говорят? Это русский олдскул. Это наша старая школа, да. Уверен, Серега справится с молодежкой, у сборной России хорошая команда. Мы в отличных отношениях с Серегой, его уважают все игроки, это великий игрок. Это легенда хоккея, такая же, как и Леха Жамнов. Я хочу пожелать сборной России выиграть Олимпиаду и молодежный чемпионат мира. Наше поколение выиграло Олимпиаду, пусть эти парни тоже все выиграют», — приводит слова Каспарайтиса «Чемпионат».

В конце октября ФХР объявила о том, что Зубов вошел в тренерский штаб Олега Браташа на Кубок Карьяла и молодежный чемпионат мира. 12 ноября Браташ покинул команду по личным причинам, передав свои обязанности Зубову.

Молодежный чемпионат мира-2022 пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Ред-Дир и Эдмонтон.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/hockey/news-4522735-kasparajtis-zubov-eto-russkaya-old-skul-uveren-seryoga-spravitsya-s-molodyozhkoj.html

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Сергей Разин все материалы автора

Молодежный чемпионат мира по хоккею: турнирная таблица, расписание матчей, онлайн-трансляции и результаты игр сборной России, новости и обзоры МЧМ-2021

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