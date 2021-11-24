Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о назначении Сергея Зубова на должность главного тренера молодежной сборной России.

«Серега Зубов давно работает тренером. Это хороший тренер, я давно его знаю, это же наша школа игроков, он же и в КХЛ работал. Как там у нас говорят? Это русский олдскул. Это наша старая школа, да. Уверен, Серега справится с молодежкой, у сборной России хорошая команда. Мы в отличных отношениях с Серегой, его уважают все игроки, это великий игрок. Это легенда хоккея, такая же, как и Леха Жамнов. Я хочу пожелать сборной России выиграть Олимпиаду и молодежный чемпионат мира. Наше поколение выиграло Олимпиаду, пусть эти парни тоже все выиграют», — приводит слова Каспарайтиса «Чемпионат».

В конце октября ФХР объявила о том, что Зубов вошел в тренерский штаб Олега Браташа на Кубок Карьяла и молодежный чемпионат мира. 12 ноября Браташ покинул команду по личным причинам, передав свои обязанности Зубову.

Молодежный чемпионат мира-2022 пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских городах Ред-Дир и Эдмонтон.