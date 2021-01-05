Каспарайтис: «Сборная России перегорела перед матчем с Канадой»

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал «СЭ» разгромное поражение сборной России от Канады (0:5) на молодежном чемпионате мира по хоккею.

— Думаю, команда перегорела перед игрой с Канадой, — сказал Каспарайтис. — У канадцев очень приличный состав, 19 игроков, выбранных первыми на драфте. Конечно, и пропущенная на первых минутах шайба психологически давит на команду. Потому что вроде выходишь настроенный и сразу пропускаешь. Тяжело вернуться в игру, когда в первом периоде пропускаешь три шайбы.

Были проблемы и с удалениями. Но я знаю, что Игорь Ларионов — опытный человек хоккея. Он сделал выводы. На следующий чемпионат мира поедут более дисциплинированными, будут играть на команду. Сборная Россия — сильная команда, но каждый год не получится выигрывать.

(Константин Колмаков)