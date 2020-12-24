Капитан сборной Канады Дак не поможет команде на МЧМ-2021 из-за травмы

Капитан молодежной сборной Канады Кирби Дак выбыл на неопределенный срок из-за повреждения руки, сообщает в твиттере журналист Боб Маккензи.

Хоккеист был травмирован в контрольном матче с командой России (1:0). Форвард столкнулся с Ильей Сафоновым в середине третьего периода и не смог завершить встречу. Канадец покинул лед, держась за правую руку.

Сообщается, что 19-летний спортсмен, скорее всего, пропустит МЧМ-2021.

Молодежный чемпионат мира-2021 пройдет в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Канада попала в группу с Финляндией, Швейцарией, Словакией и Германией.