Капитан молодежной сборной Швейцарии Кнак заразился коронавирусом и не сыграет с Россией
11:05
Нападающий и капитан молодежной сборной Швейцарии Саймон Кнак заразился коронавирусом, сообщает NHL News в Twitter.
По информации источника, 19-летний швейцарец не сыграет на молодежном чемпионате мира.
Сегодня, 27 декабря, сборная Швейцарии встретится с национальной командой России. Матч начнется в 00.30 по московскому времени.
Следить за матчем Россия — Швейцария можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/PuckReportNHL/status/1475362244175319043
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