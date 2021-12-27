Капитан молодежной сборной Швейцарии Кнак заразился коронавирусом и не сыграет с Россией

Нападающий и капитан молодежной сборной Швейцарии Саймон Кнак заразился коронавирусом, сообщает NHL News в Twitter.

По информации источника, 19-летний швейцарец не сыграет на молодежном чемпионате мира.

Сегодня, 27 декабря, сборная Швейцарии встретится с национальной командой России. Матч начнется в 00.30 по московскому времени.

Следить за матчем Россия — Швейцария можно будет в онлайн-трансляции на сайте «СЭ».