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Сегодня, 10:08

Капитан молодежной сборной Латвии Буланс о победе над Канадой: «Это нереально. Кто-нибудь ущипните меня»

Руслан Минаев
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Игрок сборной Латвии Петерис Буланс (№16) радуется голу в ворота Канады.
Фото Global Look Press

Капитан молодежной сборной Латвии Петерис Буланс прокомментировал победу над Канадой (3:2 Б) в групповом турнире чемпионата мира-2025.

«Это нереально. У меня просто нет слов, чтобы это описать. Кто-нибудь ущипните меня, это кажется ненастоящим», — сказал защитник после игры.

Латвия впервые в истории обыграла Канаду на молодежном чемпионате мира. Латвия начала турнир с победы и занимает 4-е место в таблице группы A. Канада с 4 очками лидирует в группе.

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