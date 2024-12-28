Капитан молодежной сборной Латвии Буланс о победе над Канадой: «Это нереально. Кто-нибудь ущипните меня»

Капитан молодежной сборной Латвии Петерис Буланс прокомментировал победу над Канадой (3:2 Б) в групповом турнире чемпионата мира-2025.

«Это нереально. У меня просто нет слов, чтобы это описать. Кто-нибудь ущипните меня, это кажется ненастоящим», — сказал защитник после игры.

Латвия впервые в истории обыграла Канаду на молодежном чемпионате мира. Латвия начала турнир с победы и занимает 4-е место в таблице группы A. Канада с 4 очками лидирует в группе.