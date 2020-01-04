Капитан молодежной сборной Канады получил повреждение в матче с Финляндией
23:06
Капитан молодежной сборной Канады Барретт Хейтон получил повреждение в матче с Финляндией. В борьбе с соперником он потерял равновесие, и они вместе врезались в борт.
Хейтон неудачно ударился плечом о борт. После этого он не без труда поднялся на ноги и покинул лед. Игрок направился в подтрибунное помещение в сопровождении врачей.
Barrett Hayton crashing into the boards. pic.twitter.com/RxXGEFBMo5— Steve Kournianos (@TheDraftAnalyst) January 4, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...