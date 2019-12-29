Капитан молодежной сборной Канады: «Нужно отдать должное России»

Капитан молодежной сборной Канады Барретт Хейтон признал, что команда потерпела заслуженное поражение в матче с Россией (0:6).

— Соперник провел отменный матч, — приводит слова Хейтона официальный сайт ИИХФ. — Конечно, мы очень разочарованы таким результатом. Но нужно отдать должное России. Мы были просто недостаточно хороши.

Снова быстро пропустили. Тяжело отыгрываться каждый раз. На нужно играть лучше. И мы это сделаем.