Капитан молодежной сборной Канады: «Нужно отдать должное России»
00:54
Капитан молодежной сборной Канады Барретт Хейтон признал, что команда потерпела заслуженное поражение в матче с Россией (0:6).
— Соперник провел отменный матч, — приводит слова Хейтона официальный сайт ИИХФ. — Конечно, мы очень разочарованы таким результатом. Но нужно отдать должное России. Мы были просто недостаточно хороши.
Снова быстро пропустили. Тяжело отыгрываться каждый раз. На нужно играть лучше. И мы это сделаем.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...