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Капитан молодежной сборной Канады: «Нужно отдать должное России»

00:54
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Капитан молодежной сборной Канады Барретт Хейтон признал, что команда потерпела заслуженное поражение в матче с Россией (0:6).

— Соперник провел отменный матч, — приводит слова Хейтона официальный сайт ИИХФ. — Конечно, мы очень разочарованы таким результатом. Но нужно отдать должное России. Мы были просто недостаточно хороши.

Снова быстро пропустили. Тяжело отыгрываться каждый раз. На нужно играть лучше. И мы это сделаем.

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