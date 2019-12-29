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Новости   //    Хоккей   //    Молодежный ЧМ

Капитан молодежной сборной Канады извинился перед российской командой

04:58

Капитан молодежной сборной Канады Барретт Хейтон извинился за свое поведение после матча чемпионата мира против России (0:6). Хоккеист не снял шлем, когда звучал гимн России.

«Извиняюсь за то, что не снял свой шлем во вермя гимна России после сегодняшней игры, и я извиняюсь перед российской командой и ее болельщиками. Как лидер этой команды, пытался оценить, как мы можем изменить игру. Я был потерян в данный момент. Русские провели сегодня великолепную игру, и мои действия не были ради неуважительного отношения. Моя ошибка не должна умалять их победу. Я обязан своей команде и всем канадцам быть лучше», — приводит пресс-служба команды слова Хейтона.

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